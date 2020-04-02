«رويترز»: اختراق إيراني لحسابات موظفي منظمة الصحة العالمية

قالت 4 مصادر مطلعة لوكالة أنباء «رويترز»، إن قراصنة إلكترونيين يعملون لصالح الحكومة الإيرانية حاولوا اختراق حسابات البريد الإلكتروني لموظفين بمنظمة الصحة العالمية أثناء تفشي فيروس كورونا.

ولم يتضح إن كان تم بالفعل اختراق أي حساب، لكن هذه الهجمات تظهر أن منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات المشاركة في الجهود الدولية لاحتواء الفيروس، تتعرض لهجومات إلكترونية من مخترقين يبحثون عن معلومات عن الوباء، وفقًا لـ«رويترز».

وكانت «رويترز» ذكرت في شهر مارس، أن الهجمات التي تتعرض لها منظمة الصحة العالمية والمنظمات المشاركة لها، زادت بأكثر من مثليها منذ بداية أزمة فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص على مستوى العالم.