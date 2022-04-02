بطلات «أحلام سعيدة»: مسلسل اجتماعي لايت ويضم مواقف كوميدية وإنسانية

عبّرت الفنانة غادة عادل، عن سعادتها بالعمل الكوميدي الذي تقدمه في السابق الرمضاني خلال العام الجاري «أحلام سعيدة».

وقالت خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، مساء الجمعة: «العمل عبارة عن مسلسل اجتماعي لايت، وأنا أقوم بدور شيرين وهي شخصية عندها أرق مش بتنام بتروح مكان ثيرابي وبتتعرف على مجموعة من الستات هناك وبتبدأ الرحلة».

وأضافت: «بندخل في مشكلات وبتحصل مواقف كوميدية وإنسانية ولطيفة».

وتحدثت الفنانة مي كساب عن دورها في العمل قائلة: «دوري في أحلام سعيدة عبارة عن شخصية ليلى وهي ربة منزل بتروح عند نفس الدكتورة الي بتروح ليها شيرين وفريدة، والمميز أن الثلاث شخصيات قادمات من عوالم مختلفة وده بيعمل مفارقات حلوة».

أمّا الفنانة شيماء سيف، فأوضحت أنها تقدم دور شخصية «صدفة»، وهي شخصية غريبة وبها «تركيبة عجيبة»، وفق تعبيرها.