وزير الخارجية السوداني يلتقى السفير الروسي لدى الخرطوم

التقى وزير الخارجية السوداني المُكلف السفير علي الصادق علي، اليوم السبت، سفير موسكو لدى الخرطوم فلاديمير جيلتوف، وبحث الجانبان مسار العلاقات الثنائية، واتفقا على تعزيزها وترقية التعاون المشترك في كافة المجالات بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.

وقال السفير الروسي فلاديمير جيلتوف، إن العلاقات الروسية السودانية تشهد تقاربا مضطردا، مشيدا بمواقف السودان والجامعة العربية الداعمة لموسكو في مواجهة الاستهداف الغربي.

كما رحب السفير الروسي بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السوداني المُكلف إلى موسكو في إطار زيارة مجموعة الاتصال الوزارية العربية إلى جمهورية روسيا الاتحادية، متوقعاً أن تكون زيارة ناجحة بكل المقاييس.

من جهته، أكد وزير الخارجية السوداني الصادق على متانة العلاقات السودانية الروسية وتميزها في المجالات كافة، مشدداً على حيادية السودان في الأزمة الروسية الأوكرانية، مجدداً الدعوة لتغليب لغة الحوار الدبلوماسية على ما عداها.