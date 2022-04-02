قائد القوات الجوية الأوكرانية: مجالنا تحت السيطرة

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قال قائد القوات الجوية الأوكرانية الليفتنانت جنرال ميكولا أوليشوك، إن قواته لا تزال تسيطر على المجال الجوي للبلاد.

وصرّح أوليشوك في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «العدو لم يسيطر ولا يسيطر على السماء الأوكرانية».

وأضاف أنه بعد مهاجمة البلاد في 24 فبراير، حاولت القوات الروسية القضاء على القوة الجوية الأوكرانية، إلا أنها لم تنجح.

وأشار إلى أن القوات الجوية الروسية تشن هجمات قليلة بالطائرات لكنها تركز على قصف الأهداف بصواريخ من مسافات بعيدة.

وطالب أوليشوك بأسلحة أحدث من حلفاء أوكرانيا، من بينها مقاتلات وأنظمة صواريخ طويلة المدى مضادة للطائرات.