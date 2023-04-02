ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح روسي لصالح هيئة السلع التموينية

أعلنت هيئة ميناء دمياط، استقبال 9 سفن، فيما غادرته 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، منها سفينة "LEVANTES"، والتي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 225 مترًا، وعرضها 33 مترًا، القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.



وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامّة بلغت 41291 طنًا، تشْتمل على 18399 طن يوريا صبّ، و2688 طن جِبس معبأ، و4198 طن رمل، و9486 طن كلينكر، و1710 أطنان أسمنت معبأ، و4810 أطنان بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامّة 36221 طنًا، والتي شملت 6630 طن قمح، و1950 طن حديد، و9061 طن خُردة، و1168 طن خَشب زان، و700 طن نواتج تقطير، و4300 طن صويا، و11712 طن ذُرة، و300 طن زيت طعام، و400 طن بضائع متنوعة.



فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1048 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 422 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2876 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صوْمعة الحبوب والغِلال؛ للقطاع العام بالميناء من القمح 146021 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 105007 أطنان، فيما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3621 شاحنة.