سوريا: العثور على فسيفساء بيزنطية في ريف دمشق

أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية عن اكتشاف لوحة فسيفسائية تعود إلى العهد البيزنطي، في محيط مدينة قارة بريف دمشق.

وذكرت المديرية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء السبت، أن فريقا أثريا من دائرة آثار ريف دمشق عثر على الاكتشاف، الذي يقع في منطقة "القبو" على بعد نحو 15 كيلومترا شمال غرب مدينة قارة قرب الحدود اللبنانية، وذلك بعد ورود معلومات من أحد المواطنين.

وأفادت بأن "أعمال التنقيب كشفت عن جزء من أرضية فسيفساء مزخرفة بأشكال هندسية بألوان الأبيض والأسود والقرميدي، إضافة إلى آثار طينة كلسية وبقايا رسوم جدارية على الجدار الجنوبي".

وبينت أن المعطيات الأولية وتحليل المكتشفات تشير إلى أن اللوحة وبقايا البناء تعود إلى الحقبة البيزنطية.

و"يعد هذا الاكتشاف إثراء لسجل الفن الفسيفسائي السوري، الذي يُعد من الأغنى عالميا، ويكشف عن المزيد من أنماط الزخرفة وأساليب البناء التي كانت سائدة في ريف دمشق خلال تلك الفترة"، وفق "سانا".