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سامسون يواصل التأهيل في الزمالك قبل مواجهة المصري

أمير نبيل
نشر في: الأحد 2 أبريل 2023 - 5:29 م | آخر تحديث: الأحد 2 أبريل 2023 - 5:29 م

أدى البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بسبب معاناته من إصابة خفيفة بالركبة تسببت في غيابه عن مواجهة المريخ السوداني بالأمس في دوري أبطال أفريقيا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم  الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


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