لافروف لـ بلينكن: القضاء سيحدد مصير المراسل الأمريكي المحتجز بتهمة التجسس

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الأمر متروك للمحكمة أن تتخذ قرارا بشأن مستقبل مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إيفان جيرشكوفيتش، المتحجز بتهم تجسس في روسيا، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد عقب المحادثة الهاتفية بين الوزيرين.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيان الوزارة، أنه "في ضوء الأدلة الثابتة للأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي، سيتحدد مستقبله من جانب المحكمة. وتم إخطار السفارة الأمريكية على نحو واف بشأن احتجازه".

كان بلينكن قد دعا موسكو إلى الإفراج الفوري عن جيرشكوفيتش (31 عاما) في المكالمة النادرة جرت اليوم الأحد مع لافروف.

ووفقا لبيان للخارجية الأمريكية، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، "نقل الوزير بلينكن قلق الولايات المتحدة البالغ بشأن احتجاز روسيا غير المقبول لصحفي مواطن أمريكي".

وقالت الخارجية الروسية إن "لافروف شدد على أن جيرشكوفيتش تم القبض عليه متلبسا عندما كان يحصل على معلومات سرية ،وأنه كان يقوم بجمع بيانات تشكل سرا من أسرار الدولة وكان يعمل تحت ستار وضع صحفي".

وأبلغ لافروف أيضا نظيره الأمريكي أن من غير المقبول حالة الهيستريا حول اعتقال الصحفي. وقالت الوزارة إنه "تم التشديد على أنه من غير المقبول بالنسبة للمسؤولين في واشنطن ووسائل الإعلام الغربية إثارة هيستريا بهدف واضح وهو إعطاء طابع سياسي لهذه القضية".

وقالت روسيا إن الاتصال الهاتفي جرى من جانب الولايات المتحدة.

وفقا للوزارة، تطرق لافروف وبلينكن إلى العديد من الأمور الثنائية الأخرى.