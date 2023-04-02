أوبك بلس تعلن خفضا مفاجئا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا

أعلن تحالف "أوبك بلس"، عن خفض مفاجئ لإنتاج النفط سيتجاوز مليون برميل يوميا، مما يقلص العرض، وذلك اعتبارا من مايو على الرغم من انتعاش الأسعار من أدنى مستوياتها في 15 شهرا.

وقادت المملكة العربية السعودية الكارتل من خلال التعهد بخفض إمداداتها بمقدار 500 ألف برميل يوميا. وحذت حذوها دول أخرى من بينها الكويت والإمارات والجزائر بينما قالت روسيا إن خفض الإنتاج الذي تنفذه من مارس إلى يونيو سيستمر حتى نهاية 2023.

ويعني هذا أنه بدءا من مايو، سيكون هناك حوالي مليون برميل يوميا أقل من النفط الخام الذي يتدفق إلى السوق مما كان متوقعا في السابق، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.