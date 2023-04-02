وزيرة الدفاع التشيكية: لا يزال لدينا معدات عسكرية بالخزائن لإرسالها إلى أوكرانيا

قالت وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، إن بلادها لا يزال لديها معدات عسكرية في خزائنها بإمكانها إرسالها إلى أوكرانيا.

وأشار راديو "براغ الدولي" اليوم الأحد، إلى أن تشيرنوخوفا ورئيس هيئة الأركان العامة العسكرية للتشيك، كاريل ريهكا، سيلتقيان مع رئيس البلاد، بيتر بيفل، خلال الأيام المقبلة لمناقشة الأمر ودعمه بقائمة المعدات التي قد يتم إرسالها.

وكان الرئيس التشيكي، بيفل، قد أكد خلال تصريحات صحفية الأسبوع الماضي أن بلاده لم يكن لديها العديد من الخيارات المتبقية عندما يتعلق الأمر بإمداد أوكرانيا بالمعدات العسكرية.