اختبار صعب لمرموش مع مانشستر سيتي قبل الانضمام لمعسكر المنتخب

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب منافسات الدوري الإنجليزي، حيث مواجهة قوية للغاية عندما يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على كريستال بالاس، في الرابعة من مساء اليوم الأحد، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

يدخل مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة، إذ يحتل وصافة ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر صاحب الـ36 نقطة، بعد فوزه اللافت على ريال مدريد في معقله سانتياجو برنابيو بنتيجة 2-1 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، إلى جانب انتصاره في الجولة الماضية من البريميرليج على سندرلاند بثلاثية نظيفة.

وتُعد مواجهة كريستال بالاس هي الأخيرة للنجم المصري عمر مرموش مع السيتي قبل مغادرته والانضمام إلى معسكر منتخب مصر، استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير 2026.

وعلى الجانب الآخر، يأمل كريستال بالاس، صاحب المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بقيادة مديره الفني أوليفر جلاسنر، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام السيتي، من أجل الحفاظ على مكانه ضمن المربع الذهبي للبريميرليج.

وفي إسبانيا، يحل ريال مدريد، وصيف الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، ضيفًا ثقيلًا على ديبورتيفو ألافيس، صاحب المركز الـ11 برصيد 18 نقطة، على ملعب مينديزوروتزا، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الليجا.

ويسعى العملاق المدريدي إلى مداواة جراحه بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، والهزيمة أمام سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الماضية من الدوري الإسباني بثنائية دون رد.

ويأمل المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو في تحقيق الفوز على ألافيس، من أجل تقليص الفارق مع برشلونة متصدر الليجا برصيد 40 نقطة، والابتعاد عن شبح الإقالة الذي بات يلاحقه بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الحالي.

ويفتقد ريال مدريد جهود عدد كبير من لاعبيه، على رأسهم أنطونيو روديجر، مع تراجع فرص مشاركة إدواردو كامافينجا لعدم الجاهزية الكاملة، واستمرار غياب أرنولد، وكارفاخال، وألابا، وميليتاو، وميندي، كما يغيب الظهيران فران جارسيا وألفارو كاريراس للإيقاف، في حين تحوم الشكوك حول جاهزية كيليان مبابي، الذي يواصل التدرب في صالة الألعاب الرياضية فقط بسبب آلام في الركبة، ما يجعل مشاركته أمام ألافيس غير مؤكدة.

وفي الدوري الإيطالي، يخوض الثلاثة الكبار مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الـ15، حيث يستضيف ميلان متصدر ترتيب الكالتشيو برصيد 31 نقطة، والمتساوي مع نابولي الوصيف في عدد النقاط، فريق ساسولو صاحب المركز الثامن برصيد 20 نقطة، ويأمل الروسونيري في تحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي.

كما يحل إنتر ميلان، صاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة، ضيفًا ثقيلًا على جنوى، صاحب المركز الـ15 برصيد 14 نقطة، حيث يطمح النيراتزوري إلى الفوز وانتظار تعثر ميلان ونابولي من أجل اعتلاء الصدارة، بينما يسعى جنوى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للابتعاد عن مناطق الخطر.

ويواجه يوفنتوس، صاحب المركز السابع برصيد 23 نقطة، مضيفه بولونيا، صاحب المركز الخامس برصيد 25 نقطة، في مباراة قوية يسعى خلالها البيانكونيري لمواصلة ملاحقة فرق المقدمة.

وفي الدوري الألماني، يستضيف بايرن ميونخ متصدر الترتيب برصيد 37 نقطة نظيره ماينز متذيل الجدول برصيد 6 نقاط، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ14.

ويدخل العملاق البافاري المباراة بمعنويات عالية، بعد فوزه على سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب اكتساحه شتوتجارت بخماسية نظيفة في الجولة الماضية من البوندسليجا، ساعيًا لتوسيع الفارق مع لايبزيج الوصيف صاحب الـ29 نقطة.