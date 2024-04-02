باكستان تدين بشدة الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا

أدانت باكستان بشدة، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي استهدف القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.



وقالت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية، إن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش، أعربت في بيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا وللشعب والحكومة في إيران.



وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في بيان مقتل الجنرالين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاج رحيمي وخمسة من مرافقيهما في هجوم صاروخي شنته إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق.



وقالت المتحدثة: "الهجوم انتهاك غير مقبول لسيادة سوريا ويقوض استقرارها وأمنها. إنه انتهاك للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة".



وذكرت أن الهجمات ضد الدبلوماسيين أو المنشآت الدبلوماسية غير قانونية أيضا بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.



وقالت بلوش إن العمل غير المسئول للقوات الإسرائيلية يعد تصعيدا كبيرا في منطقة مضطربة بالفعل.



ودعت المتحدثة "مجلس الأمن الدولي إلى منع إسرائيل من مغامراتها في المنطقة وأعمالها غير القانونية بمهاجمة جيرانها واستهداف المنشآت الدبلوماسية الأجنبية".



وهذا الهجوم هو الثاني لإسرائيل على سوريا في غضون 24 ساعة، حيث استهدفت غارات إسرائيلية أمس الأول الأحد محيط بلدتي الديماس ومنطقة البحوث العلمية في جمرايا شمال غربي دمشق.



وبذلك يصل عدد الهجمات الإٍسرائيلية التي استهدفت الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري إلى 30، وشملت الأهداف مواقع إيرانية ومستودعات للأسلحة ، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.