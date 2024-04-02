المطبخ العالمي: فريقنا المستهدف كان يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة تحمل شعارنا

أعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" قرارها وقف نشاطها بقطاع غزة بعد مقتل سبعة من موظفيها بغارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة.



وقالت في بيان لها: "سنوقف عملياتنا مؤقتا وفورا في المنطقة، وسنتخذ قرارات بشأن مستقبل عملنا قريبا".



وأكدت مقتل سبعة من موظفيها في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرة الفريق مستودعًا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي.



وأضافت: "فريقنا كان يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرى تحمل شعارنا".



وأكملت: "الهجوم ليس على منظمتنا فحسب بل على المنظمات الإنسانية، والقتلى الـ7 من أستراليا وبولندا وبريطانيا ولديهم جنسيات مزدوجة من أمريكا وكندا وفلسطين".



ويشرف المطبخ العالمي على إطعام مئات الآلاف في غزة يوميا وهو تولي حصرا استقبال السفن عبر الرصيف العائم جنوب مدينة غزة.