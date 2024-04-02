اتحاد الكرة يهنئ السيسي بالفترة الرئاسية الجديدة

قدم اتحاد الكرة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أداء اليمين الدستورية للفترة الرئاسية الجديدة.

وأدى عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية اليوم، الثلاثاء، بمقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية، رئيسيا للبلاد في فترة رئاسية جديدة.

وكتب اتحاد الكرة في بيان رسمي: «يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، وجميع العاملين بالاتحاد، بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة قيامه بأداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد في قيادة مصرنا الحبيبة.. حفظ الله مصر قيادة وشعبا».