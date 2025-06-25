رئيس الوزراء: مصر تتأثر بشكل كبير بالأحداث التي تشهدها المنطقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتأثر بشكل كبير بالأحداث التي تشهدها المنطقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه كانت هناك توقعات بألا يقتصر التأثير على ملف الغاز لكن أيضًا حال حدوث تأثير سلبي على قطاع السياحة وتأثير أكثر سلبية بحركة التجارة في قناة السويس.

وأوضح أن كل هذه السيناريوهات كانت محتملة الحدوث، وبناء على ذلك تم وضع خطط طوارئ للتعامل مع مثل هذه الأمور، بما في ذلك مواجهة أي ارتفاعات محتملة في أسعار الوقود والطاقة.

وشدد على أنه ليس بالضرورة أن يتم الإعلان عن مثل هذه التحركات، لكن الدولة تعي كيف تتحرك لمجابهة مثل هذه التحديات، مؤكدا استمرار الدولة في خططها في هذا الإطار.

ونوه بأن مصر لا يمكن جرها إلى أي مشكلات إقليمية، كما أن سياسة الدولة هي تحكيم صوت العقل والحكمة، مؤكدا أن الدولة تحمي حدودها ومقدراتها وأمنها القومي، وتتحرك في إطار هذه الثوابت.

وصرح بأن الرؤية الثاقبة لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يثبت صحتها يومًا بعد يوم.