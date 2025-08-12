سوريا: تشكيل مجموعة عمل مع الأردن وأمريكا لتعزيز وقف إطلاق النار في السويداء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، بنظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك، وذلك في العاصمة الأردنية عمان.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية، مساء الثلاثاء، جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاثة؛ بما يخدم استقرار الجمهورية العربية السورية وسيادتها وأمنها الإقليمي.

وشهد الاجتماع الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل سورية - أردنية – أمريكية؛ لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والعمل على إيجاد حل شامل للأزمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع شهد الترحيب بجهود الحكومة السورية في المجال الإنساني، ولا سيما ما يتعلق باستعادة الخدمات الأساسية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى منازلهم.