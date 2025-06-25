رئيس الوزراء: لم تحقق دولة ما أنجزته مصر في ملف الإسكان

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك إجماع حول أن مشكلة الإسكان التي كانت تعاني منها مصر مسبقًا كان سببها القوانين التي من بينها الإيجار القديم، والتي استمرت لعقود طويلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن أزمة الإسكان التي عانت منها مصر استمرت عقودًا إلى أن تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي برامج الإسكان الاجتماعي لحل المشكلة.

وأوضح أنه لا يوجد دولة على مستوى العالم حققت ما أنجزته مصر بملف الإسكان خلال الـ11 سنة الماضية لا سيما التخلص من المناطق غير الآمنة وتوفير السكن بحجم ضخم في فترة زمنية قصيرة.

ولفت إلى تسبب قانون الإيجار القديم، في تشويه العلاقة الإيجارية، كما تسبب في اختفاء فكرة السكن بغرض الإيجار مثل الدول المتقدمة، حيث تكون أكثر من 50% من الوحدات السكنية بها بنظام الإيجار.

وأوضح أنه في مصر، ساد تخوف بين الملاك والمطوريين من الإيجار بات الجميع يتحرك نحو السكن بغرض التملك، مؤكدا أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وإيجاد سوق مستقرة أمر من شأنه أن يعيد فكرة بناء الوحدات بغرض السكن.

وعبر عن أمله في أن يساهم ما سينتهي إليه البرلمان فيما يخص مشروع قانون الإيجار القديم في تحقيق التوازن في هذا الملف.