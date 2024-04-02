ماذا ناقش رئيسا أمريكا والصين في أول مكالمة هاتفية منذ نوفمبر الماضي؟

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الثلاثاء، بإجراء الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، أول مكالمة هاتفية لهما منذ قمتهما في نوفمبر في كاليفورنيا.



وتأتي المحادثة الهاتفية وسط تصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي وقبيل تنصيب رئيس تايوان الجديد الشهر المقبل، وفقاً لما أوردته قناة "سكاي نيوز عربية".

وتأتي المكالمة في مقدمة عدة أسابيع ستشهد ارتباطات رفيعة المستوى بين البلدين، حيث من المقرر أن تسافر وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى الصين، يوم الخميس، على أن يتبعها ووزير الخارجية أنتوني بلينكين بزيارة خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال مسئولون إنه في حين أن القمم المباشرة ربما تعقد مرة واحدة في السنة، فإن واشنطن وبكين تدركان قيمة المزيد من اللقاءات بين الزعيمين.

وفيما يتعلق بما تناولته المكالمة الهاتفية، ناقش الزعيمان قضية تايوان قبل تنصيب رئيس الجزيرة المنتخب لاي تشينج تي، الشهر المقبل، والذي تعهد بحماية استقلالها الفعلي عن الصين ومواءمتها مع الديمقراطيات الأخرى.

وأكد بايدن مجددا على سياسة "صين واحدة" التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، مكررا القول إن واشنطن تعارض أي وسيلة قسرية لإخضاع تايوان لسيطرة بكين.

كما أثار الرئيس الأمريكي المخاوف بشأن عمليات الصين في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك الجهود التي بذلت الشهر الماضي لمنع الفلبين، التي تلتزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها بموجب المعاهدة، من إعادة إمداد قواتها في منطقة سكند توماس شول المتنازع عليها.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مسئول كبير في الإدارة الأمريكية - تحدث شريطة عدم كشف هويته - أن بايدن شدد خلال الاتصال الهاتفي، على التحذيرات الموجهة إلى الرئيس الصيني بشأن التدخل في انتخابات 2024 في الولايات المتحدة وكذلك الهجمات الإلكترونية الخبيثة المستمرة ضد البنية التحتية الأمريكية الحيوية.