دعا مؤسس منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية، الشيف الإسباني خوسيه أندريس، المجتمع الدولي إلى "وقف جرائم إسرائيل العشوائية".

وقال أندريس، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، اليوم الثلاثاء، إنهم يعيشون حدادا على مقتل 7 من موظفي المطبخ العالمي، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف: "هؤلاء الأشخاص.. الملائكة.. ليسوا مجهولي الهوية، ليسوا بلا أسماء، إنهم زملاء عملت معهم في أوكرانيا، وغزة، وتركيا، والمغرب، والباهاما، وإندونيسيا".

وخاطب المجتمع الدولي، قائلا: "يجب وقف الجرائم العشوائية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية"، مؤكداً أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن تقييد المساعدات الإنسانية، وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، واستخدام الغذاء كسلاح، و"لا ينبغي فقدان المزيد من الأرواح البريئة".

وأكد أن "السلام يبدأ بإنسانيتنا المشتركة، يجب أن يبدأ الآن".

ومساء الاثنين، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت المنظمة تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت المنظمة أنه "رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها مستودع دير البلح (وسط القطاع)".

من جانبه، زعم جيش الاحتلال، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه فتح تحقيقا "معمقا في الحادث من خلال أعلى الرتب في الجيش لفهم جميع ملابساته".