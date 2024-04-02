برلمانية بريطانية: حكومتنا بحاجة إلى طرد سفير إسرائيل ومقاطعتها

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قالت النائبة في البرلمان البريطاني كلوديا ويب، إن الحكومة بحاجة إلى طرد السفيرة الإسرائيلية ومقاطعتها، وليس فقط استدعائها.

وأضافت ويب، خلال تصريحات لقناة "الجزيرة"، اليوم الثلاثاء: "حكومتنا بحاجة إلى فعل ما هو أكثر من استدعاء سفير إسرائيل. حكومتنا بحاجة إلى طرد سفير إسرائيل وإلى مقاطعتها."

وأكدت النائبة البريطانية أنه "لا يمكننا مواصلة متابعة ما يجري من مآس دون فعل شيء"، مشددة على ضرورة الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار ووقف بيع الأسلحة لإسرائيل.

وتابعت: "إسرائيل صارت في وضع خارج عن السيطرة وعلينا فعل شيء لإيقافها. علينا الضغط على واشنطن لأن إسرائيل لا تصغي لأحد".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استدعت بريطانيا السفيرة الإسرائيلية في لندن على خلفية استهداف موظفين إغاثة في قطاع غزة.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قوله إنه تم استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن بشأن مقتل عمال الإغاثة في غزة.

وأضاف كاميرون: "تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي وأكدت على أن مقتل موظفي الإغاثة غير مقبول إطلاقا. وطالبنا إسرائيل بتحقيق فوري وشفاف في الهجوم على موظفي الإغاثة بغزة".

وفي بيان نشرته وزارة الخارجية والتنمية البريطانية عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قال كاميرون إن "نبأ الضربة الجوية التي قتلت موظفي إغاثة في منظمة المطبخ المركزي الدولي في غزة مؤلمة للغاية."

ودعا وزير الخارجية البريطاني إسرائيل "إلى إجراء تحقيق فوري وتقديم تفسير كامل وواضح لما حدث".