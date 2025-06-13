3 مراكز تُثير حيرة ريبيرو قبل مواجهة الأهلي وإنتر ميامي

يفاضل الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي، بين عدة خيارات في التشكيل الأساسي للفريق استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ورغم استقرار ريبيرو على ملامح التشكيلة الأساسية، فإنه لا يزال في حيرة بشأن ثلاثة مراكز، وقد يجري تغييرات بناءً على المعطيات والساعات الأخيرة التي تسبق اللقاء.

وقد يُفضل ريبيرو إشراك ياسر إبراهيم بدلًا من أحمد رمضان "بيكهام" في خط الدفاع، أو الدفع بمحمد علي بن رمضان أو طاهر محمد طاهر على حساب أشرف بن شرقي في خط الهجوم، كما يدرس المدرب الإسباني الدفع بالمالي أليو ديانج بدلًا من حمدي فتحي في وسط الملعب.

ويُشارك الأهلي في مونديال الأندية ضمن المجموعة الأولى التي تضم أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويخوض الأهلي مباراة الافتتاح في النسخة الأولى من البطولة بنظامها الموسّع، أمام إنتر ميامي فجر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان "بيكهام"، ومصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، وإمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، محمود حسن "تريزيجيه"، ووسام أبو علي.