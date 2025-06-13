التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على إيران

دعت منظمة التعاون الإسلامي ، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان الاسرائيلي على إيران، العضو في المنظمة التي تضم 57 دولة مسلمة.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها اليوم الجمعة "بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على إيران"، ووصفتها" بأنها انتهاك سافر لسيادة إيران وأمنها، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية".

وأكدت المنظمة "أن هذا التصعيد يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة"، داعية "المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه هذا العدوان، والتحرك العاجل والحازم لوقفه".

ويأتي بيان المنظمة بعد ساعات من شن "إسرائيل"، فجر اليوم الجمعة ، هجوما جويا واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان.

وأسفرت الغارات عن مقتل القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان محمد باقري، وقائد مقر خاتم الأنبياء العسكري اللواء غلام علي رشيد، إلى جانب آخرين بينهم مسؤولون عسكريون وعلماء نوويون، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية وإيرانية.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، بأن 200 مقاتلة شاركت في تنفيذ الهجوم، وتم استخدام 300 قنبلة لاستهداف أكثر من 300 موقع داخل إيران، أبرزها منشآت نووية ودفاعية.