وزير الخارجية: التصعيد غير المبرر لا يخدم مصالح إسرائيل

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الدول صاحبة علاقات الصداقة القوية بإسرائيل، عليها أن تستغل وتوظف تلك العلاقة لحماية تل أبيب من السياسات الراهنة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، مساء الجمعة، أن «العدوان الممنهج في غزة، والتصعيد غير المبرر لا يخدم مصالح أحد ولا يخدم مصالح إسرائيل».

وحذر من أن «تلك الممارسات تقود إلى مزيد من التطرف وتأجيج الموقف، وخلق أجيال من المتشددين؛ بسبب حالة عدم العدالة والظلم التاريخي الذي تشهده المنطقة».

وأكمل: «لو كانت ألمانيا لديها علاقات خاصة بإسرائيل، فنحن نشجع برلين على استخدام العلاقات للضغط والتوضيح أن السياسات الحالية لا تخدم مصالح إسرائيل أو المنطقة، بل تقود إلى المجهول ومزيد من التصعيد».

وأوضح أن مصر تشجع في اتصالاتها مع الدول الغربية على اتخاذ مواقف أكثر صرامة وقوة، فيما يتعلق بتلك السياسات التي تجاوزت حدود المنطق.

ونوه أن «استخدام التجويع كسلاح ومنع دخول الدواء والغذاء للأطفال والمدنيين في غزة، أمر لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف».

وذكر أن «الرأي العام في مصر والمنطقة والعالم بأسره غاضب غضب شديد بسبب التهاون مع تلك السياسات المتطرفة والمرفوضة تمامًا».

واستطرد: «يجب أن نتحرك سويًا طبق معايير واضحة واحدة تنطبق على كل الصراعات، حتى لا نفقد إيمان المواطن بالأطر متعددة الأطراف، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».