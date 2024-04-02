تفاصيل استشهاد 5 موظفين في منظمة إنسانية بضربة جوية اسرائيلية في غزة

استشهاد خمسة موظفين في منظمة الإغاثة الإسبانية "المطبخ المركزي العالمي" في غارة جوية إسرائيلية مشتبه بها على قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وكان عمال إغاثة من بولندا وأستراليا وأيرلندا وبريطانيا من بين ضحايا الهجوم على سيارة جنوب دير البلح في وسط الشريط الساحلي المغلق، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكتبت المنظمة الأسبانية في منشور على منصة إكس، تويتر سابقا: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي قد قتلوا في هجوم للجيش الإسرائيلي أثناء عملهم لدعم جهودنا الإنسانية لتوصيل الغذاء في غزة".

وأضافت: "هذه مأساة. لا ينبغي أبدا أن يكون عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيون هدفا أبدا".

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على تليجرام ليل الإثنين/الثلاثاء: "في أعقاب التقارير المتعلقة بموظفي المطبخ المركزي العالمي في غزة اليوم، يجري الجيش الإسرائيلي مراجعة شاملة على أعلى المستويات لفهم ظروف هذا الحادث المأساوي".

وتابع الجيش: "يبذل الجيش الإسرائيلي جهودا مكثفة لتمكين التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية، ويعمل بشكل وثيق مع المطبخ المركزي العالمي في جهودهم الحيوية لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لسكان غزة".

ويشارك "المطبخ المركزي العالمي" في تسليم المساعدات إلى غزة، التي تصل إلى منطقة الحرب عن طريق البحر من قبرص منذ مارس. كما تولت المنظمة توزيع المساعدات على سكان القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس بغزة في بيان له وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الوفد الأجنبي كان يتفقد أوضاع الميناء التي ستستقبل الدفعة الجديدة من المساعدات الإنسانية التي ستصل القطاع عبر البحر.

وأوضح أن الوفد التابع للمطبخ العالمي هو المسؤول عن استقبال السفن البحرية المحملة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.