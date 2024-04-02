لابورتا يتوقع تراجع تشافي عن قرار الرحيل

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، لا ينظر إلى قرار تشافي هيرنانديز مدرب البارسا، بالرحيل عن منصبه في نهاية الموسم، على أنه نهائي بنسبة 100%.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن لابورتا لا يستسلم في جهوده لمحاولة إقناع تشافي بالتراجع عن قرار مغادرة برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

وسبق أن أكد لابورتا أنهم سينتظرون نهاية الموسم لمعرفة تشافي، مما يشير إلى اعتقاده أن القرار قد يتغير وأنه ليس قاطعًا بنسبة 100%.

وأفادت الصحفية الإسبانية بأن لابورتا يعتقد أن تشافي سيغير قراره إذا فاز بإحدى بطولتي الليجا أو دوري أبطال أوروبا، أو حتى ظل برشلونة في المنافسة على البطولتين حتى النهاية، لذلك يريد الرئيس الانتظار حتى آخر الموسم.

وأوضحت أن لابورتا يؤمن بأن تشافي يُعد المدرب المثالي لبرشلونة، حيث إنه نجح في تحقيق أكبر استفادة من اللاعبين الشباب، مثل: لامين يامال، وفيرمين لوبيز، وباو كوبارسي، وهيكتور فورت.

وأضافت الصحيفة أن تشافي يتعامل باحترام مع اللاعبين الكبار، مثل روبرت ليفاندوفسكي الذي طلب التعاقد معه دون تردد، والذي يستفيد منه بشكل كبير بعد بداية ضعيفة في الموسم.

وأكدت أن لابورتا ونائبه رافا يوستي والمدير الرياضي ديكو على يقين بأن تشافي تكيف مع وضع النادي الاقتصادي، وتنازل عن التعاقدات التي يرغب فيها، وأنه لم يضع الإداريين في مواقف محرجة بسبب عدم قدرتهم على تنفيذ خططه في السوق.