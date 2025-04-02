استشهاد 19 فلسطينيا بينهم 9 أطفال بقصف إسرائيلي استهدف عيادة للأونروا شمال غزة

استشهد 19 فلسطينيا وأصيب 20 آخرون على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف عيادة صحية تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة اليوم الأربعاء، وهي عيادة تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأفاد مسعفون في تصريحات لوكالة (د ب أ) بأن فرق الإسعاف والدفاع المدني تمكنت من انتشال جثث 19 شخصا، بينهم 9 أطفال، إضافة إلى أكثر من 20 جريحا جراء الهجوم الذي شنته الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وأضاف المسعفون أن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن مفقودين بين الأنقاض.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن الطيران الإسرائيلي استهدف العيادة بصاروخ واحد على الأقل، حيث كانت تؤوي نازحين أُجبروا على مغادرة مناطقهم بأوامر من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الماضية.

وفي بيان مشترك مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، أعلن جيش الاحتلال اليوم أنه استهدف عناصر من حركة حماس داخل العيادة، والتي قال إنها كانت تستخدم سابقا كمركز قيادة وسيطرة.

وزعم البيان أن العيادة كانت تستخدم كموقع لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل وقواتها، وأن كتيبة جباليا التابعة لحماس استغلتها لهذا الغرض.

وأضاف أن الهجوم نُفذ بعد اتخاذ “إجراءات لتقليل احتمالات إصابة المدنيين”، بما في ذلك الرصد الجوي وجمع المعلومات الاستخبارية.

وفي سياق آخر، أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أن قوات الجيش رصدت فلسطينيا حاول الاقتراب من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة، حيث تم “تحييده” بعد أن شكل تهديدا على القوات الإسرائيلية.

وأضاف أن العملية لم تسفر عن إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وفي تقريرها اليومي، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية ارتفعت إلى 50 ألفا و399 شخصا بينما بلغ عدد المصابين 114 ألفا و 583 المصابين منذ العدوان الإسرئيلي في السابع من أكتوبر 2023.