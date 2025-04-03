مسئولون لـ«ديلي ميل»: أمريكا تعتزم تنفيذ ضربات على المنشآت النووية الإيرانية الأسابيع المقبلة

مسئولون أمريكيون وإسرائيليون: نستعد لضربة كبيرة على إيران قريبا



ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن مسئولين وعسكريين إسرائيليين أن الولايات المتحدة تعتزم تنفيذ ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في غضون الأسابيع المقبلة.

ووفقا للصحيفة قال مصدر رفيع في الحكومة الإسرائيلية دون الكشف عن اسمه: "كان ينبغي القيام بذلك منذ وقت طويل. حان الوقت لوضع حد لهذا الأمر".

وأضاف المصدر، معلقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب السلطات الإيرانية باستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية: "هذه ليست مطالب مجنونة، بل إنها في غاية الأهمية لاستقرار إسرائيل والعالم أجمع".

وأوضح مصدر في الأوساط الدبلوماسية الإسرائيلية أن قيادة الدولة العبرية ترى في عودة ترامب إلى البيت الأبيض "أفضل لحظة للتعامل مع إيران"، ولن تتاح فرصة مماثلة مرة أخرى.

ومن جهته، أفاد ممثل عن الأوساط العسكرية الإسرائيلية، والذي علق أيضا لصحيفة "ديلي ميل"، أن الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت سوريا وإيران والعراق خلال العام الماضي نجحت في إزالة "أهم العقبات أمام تنفيذ عملية جوية كبرى، وهي أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوكلاء إيران".

وتشير الصحيفة إلى أن نقل القاذفات الاستراتيجية من طراز "بي-2 سبيريت" إلى القاعدة العسكرية الأمريكية البريطانية في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي قد يكون دليلا على الاستعدادات الأمريكية لهجوم محتمل على إيران. حيث يتواجد حاليا سبع طائرات من هذا النوع في القاعدة، بالإضافة إلى طائرات التزود بالوقود جوا.