بوتافوجو يُسقط باريس سان جيرمان بهدف في مونديال الأندية

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هزيمة مفاجئة أمام بوتافوجو البرازيلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب روز بول، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب إيغور خيسوس في الدقيقة 36، بعد خطأ دفاعي فادح من الجانب الباريسي استغله مهاجم بوتافوغو بذكاء ليضع الكرة في الشباك.

ورغم محاولات باريس سان جيرمان الحثيثة للعودة في اللقاء، حيث كثّف لاعبوه الهجمات في الدقائق الأخيرة، إلا أن الدفاع البرازيلي وحارس المرمى وقفوا سداً منيعاً أمام كتيبة النجم الجورجي كفاراتسخيليا والظهير المغربي أشرف حكيمي، الذي كاد أن يسجل برأسية في الدقيقة 90+6.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في نهايتها، حيث أتيحت أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، أخطرها تسديدة من فيتينيا مرت بجوار القائم، إلى جانب تسديدتين من لي كانج إن وفابيان رويز لم تسفرا عن شيء.

بهذه النتيجة، يحصد بوتافوجو ثلاث نقاط ثمينة، ويعقد موقف باريس سان جيرمان في البطولة، الذي بات مطالبًا بالفوز في المباراة القادمة لضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية.