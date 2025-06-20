قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب تشهد حالة من الاستقرار النسبي، وذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة بعد موجة من الارتفاعات القوية وتجاوز الأوقية حاجز الـ 3400 دولار .

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس» أن «مع تثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، استقر منحنى سعر الذهب عالميا».

وأشار إلى أن الذهب أصبح الملاذ الآمن في ظل الأجواء الجيوسياسية والحروب الاقتصادية، مؤكدا أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تضغط بقوة على شراء الذهب.

وأشاد بشراء البنك المركزي المصري 50 ألف أوقية في أول خمسة أشهر من العام.

وأكد أن مصر تستهدف كصناعة وطنية تخطي حاجز الـ 5 مليارات دولار كصادرات للذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، واصفا صناعة الذهب بأنها صناعة قومية وداعمة بقوة للاقتصاد القومي.

واستشهد بتقرير بنك جي بي مورجان ، الذي توقع بأن تتخطى سعر الأوقية 4000 دولار بحلول منتصف عام 2026، مؤكدا أن الذهب «يسير بخطى ثابتة ويعتبر مخزن قيمة واحتياطي استراتيجي جيد للدول والأفراد معًا».