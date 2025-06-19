تقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلًا بعنوان "روائع المسرحيات الغنائية" لفرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف الدكتورة منى رفلة، بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن، ومن إخراج حازم رشدي، وذلك في التاسعة مساء السبت الموافق 21 يونيو على المسرح الصغير، في إطار أنشطة وزارة الثقافة.

يتضمن البرنامج مختارات من روائع المسرحيات الغنائية العالمية منها: "صوت الموسيقى" لـ ريتشارد روجرز، "نوتردام باريس" لـ ريكاردو كوجانت، "البؤساء" لـ كلود ميشيل شونبرج، "بورجي وبيس" لـ جورج جيرشوين، "المسرح العائم" لـ جيروم كيرون، "الجميلة والوحش" لـ آلان مينكن، "قطط" لـ أندرو لويد ويبر، "رجل من لامانشا" لـ ميتشو لي وجوش جروبان، "هي تحبني" لـ جيري بوك، "شيكاغو" لـ جون كاندرا. ويقدم الأداء نجوم الأوبرا: جولي فيظي، عماد عادل، جاكلين رفيق، هشام الجندي، إنجي محسن، عزت غانم، ليلى إبراهيم، أسامة علي، مينا رفائيل، أحمد الشيمي، فيرونيا فيليب، وبرهان الدين فاروق.

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميًا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.