ينظم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح فعاليات نادي سينما الإسماعيلية، يوم السبت المقبل، بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، في تمام السابعة والنصف مساءً.

وتتضمن الفعالية عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة التي تسلط الضوء على التراث المعماري والإنساني لمدينتي القاهرة والإسماعيلية، بالإضافة إلى أعمال تتناول أثر النيل والفن كجزء من الهوية البصرية والثقافية المصرية.

ويشارك في العرض كل من أفلام: "صمود شعب" إخراج محمد حزين، و"سكة بير المش"، "درب قرمز"، "الحلمية" للمخرج عبد العظيم فهمي، و"النيل أرزاق" إخراج هاشم النحاس، و"مهما طال البعاد" إخراج دنيا الزاهر.

ويعقب العروض ندوة فكرية تناقش العلاقة بين الفن والتراث والأماكن الأثرية في تشكيل الوعي البصري لدى صُنّاع الأفلام، بمشاركة الدكتورة قدرية توكل البنداري، أستاذ الإرشاد السياحي وعميدة المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية.

وتدير الندوة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، والناقد السينمائي إسلام أحمد علي.

وتأتي الفعالية امتدادًا لجهود المركز القومي للسينما في توظيف الفن السابع كأداة للتوثيق البصري، وتعزيز الهوية الوطنية، وربط الأجيال الجديدة بتراثهم الثقافي والإنساني.