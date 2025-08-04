سوزي الأردنية أمام النيابة: أروج لمستحضرات تجميل ولم أنشر فيديوهات خادشة للحياء

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استمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، لأقوال البلوجر سوزي الأردنية في اتهامها ببث فيديوهات تخدش الحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال جلسة تحقيق استمرت قرابة 5 ساعات، أنكرت "سوزي" الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لا تتربح من المشاهدات أو اللايفات، وأن محتواها يقتصر على الترويج لمنتجات مستحضرات تجميل من خلال الإعلانات الدعائية.

ودخلت المتهمة في حالة من الانهيار أثناء التحقيق، قائلة: "أنا معملتش حاجة ولا نشرت مقاطع تخدش الحياء".

وأمرت النيابة العامة، حبس البلوجر "مريم أيمن" والمعروفة إعلاميًا بـ"سوزي الأردنية"، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامها ببث مقاطع فيديو تخدش الحياء العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "سوزي الأردنية" على خلفية عدة بلاغات تتهمه بنشر مقاطع مصورة تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء، والترويج لمحتوى يخرج عن الآداب العامة عبر حساباتها بمواقع التواصل، بهدف تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة والحصول على أرباح مالية.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة واعترفت بنشر المقاطع محل الاتهام لتحقيق مكاسب مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.