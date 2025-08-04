حث محمد جبران وزير العمل، الشعب المصري، وخاصة العمال، على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، لأنه حق دستوري وواجب وطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «TEN»، مساء الاثنين، إن المشاركة في الانتخابات تبعث برسالة طمأنينة واستقرار للعالم أجمع، بأن مصر تسير في إطار دستوري وقانوني منظم.

وأضاف: «المشاركة واجب على كل مواطن وتسمح له بممارسة حقه، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي».

وذكر أن «المواطن يجب أن يتمسك بحق دعم الحياة السياسية والنيابية في مصر»، قائلًا إن «المشاركة الشعبية دليل على الوعي والمسئولية الوطنية، وتجدد الثقة في القرارات التي تبني الجمهورية الجديدة».

وتجرى الانتخابات في الداخل على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وسط استعدادات أمنية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة المواطنين.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.