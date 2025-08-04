دعا الكرملين، اليوم الاثنين، إلى "توخي الحذر الشديد" إزاء التهديدات النووية، بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر غواصتين نوويتين، ردا على تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين: "من الواضح أن الغواصات الأمريكية في مهمة قتالية بالفعل وهي عملية مستمرة.. هذه الغواصات تجري مناوباتها باستمرار بغض النظر عن تصريحات ترامب"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف: "نعتقد أن على الجميع توخي الحذر الشديد في تصريحاتهم بشأن المسائل النووية".

من جهة أخرى، كشف بيسكوف عن أن "جهود الوساطة الأمريكية بشأن الحرب في أوكرانيا مهمة جدا"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف هذا الأسبوع.

وأوضح: "تسعدنا دائما رؤية السيد ويتكوف في موسكو. ويسعدنا دائما التواصل معه، ونعتبره مهما وذا معنى ومفيدا للغاية".

ويوم الجمعة، أعلن ترامب، في منشور منصة "تروث سوشيال" أنه أمر "بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة"، وذلك ردا على تصريحات دميتري مدفيدي.

وكتب ترامب: "بناء على التصريحات الاستفزازية للغاية التي أدلى بها الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي في روسيا، فقد أصدرتُ أوامر بتمركز غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة، تحسبا لاحتمال أن تكون هذه التصريحات الطائشة والمثيرة للفتنة أكثر من مجرد كلمات".

وأضاف: "الكلمات مهمة جدا، وقد تؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب غير مقصودة، وآمل ألا تكون هذه إحدى تلك الحالات. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر!"