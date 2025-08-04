لميس الحديدي تنتقد عدم إصدار بحث الدخل والإنفاق: كيف تعمل الحكومة دون أرقام رسمية عن معدلات الفقر؟

تساءلت الإعلامية لميس الحديدي، عن إصدار بحث الدخل والإنفاق الذي جرت العادة أن يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت في منشور على حسابها بمنصة إكس، الأحد: «هو فين بحث الدخل والإنفاق اللي كان بيصدر عن جهاز التعبئة والإحصاء سنويًّا ويحدد معدلات الفقر في مصر وخط الفقر ومتوسط دخل الأسر المصرية وتطور مستوى معيشتها».

وأضافت أن آخر نتائج في هذا الصدد تعود لعام 2020 وحددت معدل الفقر 29.7% وكان عدد السكان آنذاك ١٠٠ مليون نسمة.

وأوضحت أنه في عام 2022 أعلن البنك الدولي ارتفاع النسبة إلى 32.5%

ولفتت إلى أنه منذ خمس سنوات، لا توجد أرقام رسمية أو مؤشرات حول معدلات الفقر رغم مرور البلاد بجائحة كورونا وارتفاع التضخم بجانب تحرير سعر الصرف لأكثر من مرحلة.



وتساءلت لميس: «أين ذهب الإحصاء؟ هل ارتفعت الأرقام أم انخفضت؟.. طيب الحكومة بتشتغل إزاي بدون مؤشرات؟.. طيب خارطة الفقر واستهداف الفئات الأولى بالرعاية كيف يتم دون أرقام؟».

واستكملت: «إزاي الحكومة بتقول إن الأزمة الاقتصاديه خلصت دون أن تعرف معدلات الفقر في مصر؟ باختصار كم عدد الفقراء في مصر؟».