 تغريم أحمد السقا 200 جنيه في واقعة اتهامه بالتعدي على طليقته مها الصغير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تغريم أحمد السقا 200 جنيه في واقعة اتهامه بالتعدي على طليقته مها الصغير

إسراء زكريا
نشر في: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 4:14 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 4:14 م

أصدرت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد، أمرا جنائيا بتغريم الفنان أحمد السقا مبلغ 200 جنيه، على خلفية اتهام طليقته، الإعلامية مها الصغير، له بالتعدي عليها داخل أحد الكومباوندات الشهيرة بالمدينة.

وكشف مصدر قضائي أن النيابة اكتفت بتوقيع الغرامة، بعدما رأت أن الواقعة تندرج ضمن الجنح البسيطة التي لا تستوجب الإحالة إلى المحكمة، وذلك استنادًا إلى المواد من 323 إلى 330 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتيح للنيابة العامة إصدار أمر جنائي بالغرامة في الحالات التي لا تستدعي عقوبة أشد.

وبحسب ما ورد في المحضر الرسمي، حررت مها الصغير بلاغًا ضد طليقها الفنان أحمد السقا، اتهمته فيه بالتعدي عليها وعلى سائقها بالسب والضرب، داخل كومباوند بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح البلاغ أن الواقعة بدأت حين فوجئت الصغير وسائقها بسيارة السقا تعترض طريقهما أثناء دخولهما الكومباوند، في محاولة لمنعهما من الدخول، مما تسبب في حالة من التوتر تطورت لاحقا إلى مشادة لفظية.

وينص قانون الإجراءات الجنائية، في مادته رقم 323، على أنه: "إذا رأت النيابة العامة أن الجريمة لا تستوجب الحكم بعقوبة أشد من الغرامة، فلها أن تطلب من المحكمة إصدار أمر جنائي بالغرامة فقط".

 


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