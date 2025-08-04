﻿مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء يعلن فتح باب استقبال طلبات المشاركة بدورته الثانية

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أعلن مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء (AGFF) عن فتح باب استقبال طلبات المشاركة في دورته الثانية، المقرّر إقامتها بمدينة الثغرـ الإسكندريةـ خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

ودعت إدارة المهرجان، في بيان لها اليوم الاثنين، تحت شعار "صور عادلة لعالم هشّ"، صُنّاع الأفلام والفنانين والمهتمين بالصورة المتحرّكة لتقديم أعمالهم التي تستكشف التقاطع العميق بين القضايا البيئية والعدالة الاجتماعية، بهدف فتح آفاق جديدة للتفكير في مستقبل أكثر استدامة.

ويأتي المهرجان في وقتٍ يشهد فيه العالم تفاوتات مناخية واقتصادية متزايدة، ليؤكّد استحالة فصل القضايا البيئية عن البُنى الاجتماعية والاقتصادية التي تُنتج وتُكرّس الظلم البيئي.

ومن هذا المنطلق، يسعى المهرجان ليكون منصّة تُعنى بالمعارف البديلة والحكايات المُهمّشة التي تتحدّى السرديات السائدة وتطرح أسئلة جوهرية حول علاقتنا بالكوكب وموارده.