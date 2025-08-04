نواب ديمقراطيون يدعون إدارة ترامب للاعتراف بدولة فلسطين

دعا 13 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي، الاثنين، إدارة الرئيس دونالد ترامب للاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك في رسالة مشتركة بعثها النواب إلى الإدارة الأمريكية، بحسب منصة أكسيوس الإخبارية.

وأوضحت المنصة أن الأعضاء الموقعين على الرسالة دعوا جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.

وجاء في الرسالة: "هذه الفترة المأساوية لفتت انتباه العالم إلى الحاجة الماسة للاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير".

ويتصاعد حراك الاعتراف بدولة فلسطين على خلفية حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

والأربعاء الفائت، أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، نشرته الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني.

والثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء البريطاني في مؤتمر صحفي، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل "إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع" بقطاع غزة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 24 يوليو الماضي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.

وفي 28 مايو 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، تلتها سلوفانيا في 5 يونيو من العام نفسه، ليرتفع الإجمالي إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلفت الإبادة، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.