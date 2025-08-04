مدير التصوير مصطفى الكاشف ينتقل من خلف الكاميرا للإخراج لأول مرة في كليب بتقف ليه لزياد ظاظا

خاض مدير التصوير مصطفى الكاشف أولى تجاربه الإخراجية من خلال كليب "بتقف ليه" للمغني زياد ظاظا، الذي صُوِّر في بحيرة الفيوم، ويمثل نقلة جديدة في مسيرته الفنية.

الكليب تم تصويره في بحيرة الفيوم، ويصفه الكاشف بأنه قصيدة بصيرة حميمية في مكان عادة ما يتم تجاهله في وسائل الإعلام رغم واقعيته، مضيفاً: "أردت أن ألتقط لحظة تجمع بين الأزمنة: حب صامت، مسافة ثقافية".

وأكد الكاشف أن اختيار الفيوم جاء لتميزها كمكان يملك شخصية بحد ذاته من ألوان وحياة أهلها النابضة وما تحمله من طقوس وذكريات أجيال، وقال: "صوّرنا كل شيء بضوء طبيعي، وسط السكان المحليين، وبأقل تدخل ممكن. الأطفال يسبحون ويضحكون في الخلفية، بينما يجلس زياد في صراع داخلي صامت، محاطًا بالبهجة، لكنه غير قادر على التواصل مع الفتاة التي يتوق إليها".

ويعد الكليب ثاني تعاون بين مصطفى الكاشف وزياد ظاظا، حيث سبق أن عملا معًا في فيلم عائشة لا تستطيع الطيران، وهو الفيلم الروائي الطويل الأول لمراد مصطفى، والذي شارك في قسم "نظرة ما" بالدورة 78 من مهرجان كان السينمائي.

يُعد مصطفى الكاشف من أبرز مديري التصوير في الجيل الجديد من صناع السينما العرب، حيث حقق خلال سنوات قليلة إنجازات لافتة في السينما المستقلة والدولية. تألق اسمه عالميًا بفيلم قرية قرب الجنة، أول فيلم صومالي يُعرض في قسم "نظرة ما" بمهرجان كان، والذي فاز من خلاله بعدة جوائز لأفضل تصوير في مهرجانات مرموقة مثل قرطاج وDiagonale والنمساوي للأفلام. كما فاز بجائزة هنري بركات للإسهام الفني من مهرجان القاهرة عن فيلم 19B، وشارك في مشاريع عُرضت في برلين وترايبيكا وكان وكليرمون فيران وغيرها.

تخرّج الكاشف من المعهد العالي للسينما في القاهرة بعد دراسة التصوير السينمائي في باريس، وشارك في عدة أفلام قصيرة متميزة مثل خديجة، هذه ليلتي، عيسى وما لا نعرفه عن مريم، حاصدًا أكثر من عشر جوائز لأفضل تصوير. أسس شركة إنتاج "قاع 23" وساهم في تمكين الأصوات الجديدة بالسينما العربية. وإلى جانب عمله في الإعلانات والكليبات، يواصل الكاشف ترسيخ مكانته كمبدع بصري يعيد تعريف الصورة السينمائية العربية بلمسة شاعرية وواقعية.