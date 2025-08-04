منسقة حياة كريمة لمراقبة الانتخابات: لم نرصد أي مخالفات في انتخابات مجلس الشيوخ

قالت دعاء محمد، منسقة مؤسسة «حياة كريمة» لمراقبة الانتخابات، إن العملية الانتخابية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضافت خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الناخبين توافدوا على اللجان قبل الساعة التاسعة صباحًا.

وأوضحت أن تنظيم العملية كان جيدًا للغاية، حيث تم تجهيز ساحات واسعة لاستقبال الناخبين بعيدًا عن أشعة الشمس، ما ساهم في الحفاظ على الانضباط داخل محيط اللجان.

وأشارت أنه لم يتم رصد أي مخالفات تُذكر، مؤكدة أن الأجواء العامة كانت هادئة ومنظمة، مع تحسّن ملحوظ في مستوى التكدس مع مرور الوقت.

وتجرى الانتخابات في الداخل على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وسط استعدادات أمنية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة المواطنين.

وتُعلَن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.