المستشار أحمد بنداري: انتخابات مجلس الشيوخ تسير بسلاسة في جميع المحافظات

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ تسير بسلاسة في جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لمتابعة سير الانتخابات أن الهيئة نجحت في التنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية لتوفير بيئة آمنة ومنظمة

وأوضح بنداري أن الهيئة واجهت بعض التحديات، مثل حالات الإعياء بين الموظفين والكثافة العالية في بعض اللجان بمحافظات القاهرة والعريش وحلوان، مؤكدًا أن الإجراءات السريعة، مثل توفير بدلاء ودعم لوجستي، أسهمت في استقرار العملية.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع اللجان الفرعية، مثل لجنة مدرسة سامية البرودي بالمنيا ولجنة طلعة حرب بالعجوزة، بدأت عملها في التاسعة صباحًا، مع توفير كافة المستلزمات الانتخابية دون تلقي أي شكاوى من الناخبين أو المرشحين.

وأشار إلى التزام الهيئة بالشفافية والحياد، حيث تتولى لجان قضائية الإشراف على كل صندوق انتخابي، مؤكدًا أن محافظات مثل البحر الأحمر والدقهلية وبورسعيد وشمال سيناء أظهرت انتظامًا كبيرًا في العملية الانتخابية.

وأكد أن الهيئة تابعت عن كثب حالة المستشارة داليا أحمد محمد يوسف التي أصيبت بسقوط مروحة سقف في لجنة بمحافظة المنيا، مشيدًا بإصرارها على استكمال عملها بعد تلقي العلاج.

وأضاف بنداري أن الهيئة ستواصل متابعة العملية حتى إغلاق الصناديق في التاسعة مساءً، مع ضمان إعداد المحاضر اللازمة وتأمين الصناديق لاستئناف العمل في اليوم التالي، مشددًا على أن التعاون مع المحافظين والجهات الأمنية ساهم في تحقيق هذا النجاح.

وأكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على التزام الهيئة بتمكين كل ناخب من الإدلاء بصوته بحرية، داعيًا إلى استمرار التنسيق لضمان نجاح الانتخابات في جميع مراحلها.

بدأت عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 الساعة الـ 9 صباح اليوم، حتى الـ 9 مساءا ويستمر التصويت لمدة يومين، ويشرف على الانتخابات 9500 قاض من قضايا الدولة والنيابة الإدارية.



وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و 26 في الخارج، ويومي 27 و 28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر القادم.