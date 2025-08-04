 تركيا والكونغو تبحثان فرص التعاون في مجالي الطاقة والتعدين - بوابة الشروق
الإثنين 4 أغسطس 2025 7:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

تركيا والكونغو تبحثان فرص التعاون في مجالي الطاقة والتعدين

وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار
وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار
أنقرة/الأناضول
نشر في: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 7:33 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 7:33 م

بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، مع رئيس وزراء الكونغو أناتول كولينيت ماكوسو فرص التعاون في مجالي الطاقة والتعدين.

وذكر بيرقدار، في منشور بحسابه على منصة إكس، الاثنين، أنه التقى رئيس وزراء الكونغو في المجمّع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وخلال الاجتماع وبحسب بيرقدار، تم تقييم إمكانيات تطوير مشاريع مشتركة مع الكونغو، التي تتمتع بإمكانات قوية في مجالات التعدين والمواد الهيدروكربونية، بالإضافة إلى قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة.

وقال بيرقدار: "نهدف إلى تطوير شراكاتنا في مجالي الطاقة والتعدين مع الدول الإفريقية، وإقامة تعاون دائم قائم على الربح المتبادل".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك