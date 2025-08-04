تركيا والكونغو تبحثان فرص التعاون في مجالي الطاقة والتعدين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، مع رئيس وزراء الكونغو أناتول كولينيت ماكوسو فرص التعاون في مجالي الطاقة والتعدين.

وذكر بيرقدار، في منشور بحسابه على منصة إكس، الاثنين، أنه التقى رئيس وزراء الكونغو في المجمّع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وخلال الاجتماع وبحسب بيرقدار، تم تقييم إمكانيات تطوير مشاريع مشتركة مع الكونغو، التي تتمتع بإمكانات قوية في مجالات التعدين والمواد الهيدروكربونية، بالإضافة إلى قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة.

وقال بيرقدار: "نهدف إلى تطوير شراكاتنا في مجالي الطاقة والتعدين مع الدول الإفريقية، وإقامة تعاون دائم قائم على الربح المتبادل".