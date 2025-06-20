صحافية: أمريكا تدرس ضرب فوردو النووي بسلاح نووي تكتيكي

قالت الصحفية في قناة "فوكس نيوز" جاكي هاينريش إن واشنطن لا تستبعد خيار استخدام سلاح نووي تكتيكي لضرب موقع فوردو الإيراني وذلك خلافا لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان" نفى هذا الاحتمال.



وكانت صحيفة "الغارديان" قد ذكرت في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع مسؤولين في وزارة الدفاع إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران تشمل تدمير موقع فوردو النووي، مشيرة إلى أن هذه الضربة مشروطة بقدرة القنابل الخارقة للتحصينات على تدمير منشأة فوردو النووية بشكل مؤكد.



وأضافت الصحيفة أن ترامب لا يدرس خيار استخدام السلاح النووي التكتيكي ضد هذا الموقع.

غير أن الصحافية هاينريش كتبت في حسابها على منصة "إكس": "أحد مسؤولي البيت الأبيض أبلغني أن ما ورد في تقرير الغارديان غير دقيق، وأن الجيش الأمريكي واثق من فعالية القنابل الخارقة للتحصينات في تدمير منشأة فوردو، إلا أن جميع الخيارات – بما فيها السلاح النووي التكتيكي – لا تزال مطروحة على الطاولة".

ويسود جدل وتخوف في الاوساط الأمريكية بشأن قرار ترامب حول احتمال توجيه ضربة لإيران خلال الأيام المقبلة.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أشارت إلى أن خطط توجيه الضربة لا تزال قيد المراجعة، فيما أفادت "وول ستريت جورنال" بأن ترامب أبلغ مساعديه موافقته على خطة الهجوم، لكنه لم يصدر أمر التنفيذ بعد، على أمل أن تتراجع طهران عن برنامجها النووي.

من جانبها، أفادت شبكة "سي بي أس نيوز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن ترامب يميل لضرب منشأة "فوردو" لمنع الجمهورية الإسلامية من "امتلاك أسلحة نووية"، حيث أن الرئيس الأمريكي يرى مسألة "تعطيل المنشأة أمرا ضروريا"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ترامب "قد يؤجل الضربة على أمل تخلي إيران عن برنامجها النووي طواعية".

ولم يعلن ترامب حتى الآن عن قراره النهائي بشأن مشاركة الولايات المتحدة في أي عمل عسكري ضد إيران، إلا أن البيت الأبيض، أعلن يوم الخميس، أن اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن سيكون خلال أسبوعين.