الفلبين تفتتح قاعدة رئيسية لخفر السواحل في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه

كشفت الفلبين عن قاعدة رئيسية لخفر السواحل، اليوم الخميس، في جزيرة في بحر الصين الجنوبي لتكون بمثابة "حارس ثابت لسيادتنا" في منطقة متنازع عليها خاضعة لحراسة وثيقة من جانب القوات الصينية.

ولم يبد المسئولون الصينيون رد فعل على الفور على افتتاح الفلبين لقيادة خفر السواحل في جزيرة تيتو، التي يتواجد فيها قوات فلبينية ومدنيون لعقود، ولكن بكين تطالب بأحقيتها فيها أيضا.

ويقوم خفر السواحل الصيني وغيره من السفن ذات الصلة بالحكومة بدوريات منتظمة في المياه النائية قبالة الجزيرة التي تطالب فيتنام وتايوان بأحقيتهما فيها أيضا. وشهدت القوات الصينية والفلبينية مواجهات متوترة ولكن ثانوية على الأغلب في المياه النائية في الماضي.

وتطالب الصين بأحقيتها في كامل بحر الصين الجنوبي، وهو طريق تجاري عالمي رئيسي، رغم حكم تحكيمي في 2016 ، قضى بأن المطالبات الواسعة من بكين باطلة، استنادا إلى معاهدة الأمم المتحدة بشأن قانون البحار لعام 1982. ورفضت الصين الحكم ووصفته بأنه خدعة وتواصل تحديه.