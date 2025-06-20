إسرائيل تعلن عن حصيلة جديدة للإصابات في سقوط صاروخ إيراني في بئر السبع

أقر الجيش الإسرائيلي بفشل إسقاط الصاروخ الذي أطلق صباح اليوم من إيران وسقط في بئر السبع، مشيرا إلى أنه تسبب بأضرار مادية كبيرة في المباني والمركبات، وبإصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة.





أفادت "القناة 12" العبرية بأن حصيلة المصابين جراء سقوط الصاروخ الإيراني بلغت 6 أشخاص على الأقل في بئر السبع جنوبي إسرائيل حسب ما أعلنته خدمات الطوارئ الإسرائيلية.



وكانت وسائل إعلام عبرية قد أعلنت في وقت سابق عن حصيلة مختلفة لأعداد المصابين في سقوط الصاروخ الإيراني وأنها فاقت الـ30 إصابة.

وفي سياق اليوم الثامن للضربات المتبادلة بين الجانبين الإسرائيلي والإيراني منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على منشآت وبنى تحتية إيرانية، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة عن مقتل 2 من عناصره بمدينة أبهر غربي البلاد إثر قصف إسرائيلي ليلة أمس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذه سلسلة ضربات جوية استهدفت العاصمة الإيرانية طهران وضواحيها خلال ساعات الليل الماضية.

وقال في بيان اليوم الجمعة، إن هذه العمليات جاءت "بعد توجيه ضربات دقيقة استهدفت عشرات المنشآت العسكرية الإيرانية، حيث شارك فيها أكثر من 60 طائرة مقاتلة إسرائيلية أطلقت نحو 120 قطعة ذخيرة".