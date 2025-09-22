تاجيل محاكمة 5 متهمين بخلية اللجان النوعية فى التجمع لجلسة 18 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 5 متهمين، في القضية رقم 578 لسنة 2025 جنايات التجمع، والمعروفة بـ"خلية اللجان النوعية"، إلى جلسة 18 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

وكشف أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة من عام 2021، وحتى 26 نوفمبر 2021، تولى المتهمان الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية باللجان النوعية بالمحافظات، الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة: "المتهمون من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها"، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.