مقتل قائد سرية إسرائيلي في كمين للمقاومة بغزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل قائد سرية مدرعة، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أمس بجروح خطيرة في كمين نصبه مقاتلون من المقاومة له في مدينة غزة.

وذكر موقع "واللا" العبري أن مجموعة من المقاتلين نصبت كمينًا لقوة مدرعة من الكتيبة 77 التابعة للفرقة 36 في منطقة مدينة غزة، وأطلقت عليها صاروخًا مضادًا للدبابات ونتيجةً لذلك، أصيب قائد السرية بجروح بالغة ونُقل إلى المستشفى، حيث توفي متأثرًا بجراحه، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وفي حادثة أخرى، أصيب ضابط من لواء جفعاتي بجروح خطيرة عندما اطلق مقاومون صاروخًا مضادًا للدبابات على قوة عسكرية شمال قطاع غزة.

ويأتي ذلك فيما واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٧١٨ من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية، استشهد أكثر من ٤٦ شهيدا منذ فجر الاثنين في قطاع غزة منهم ٣٨ بمدينة غزة.

وأعلنت الصحة في غزة خروج مشفى الرنتيسي والعيون عن العمل بعد اشتداد القصف حولهما ووصول الدبابات للمكان.