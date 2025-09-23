خبراء من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يطالبون باستبعاد إسرائيل من مسابقات كرة القدم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب العديد من الخبراء المعينين من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة باستبعاد إسرائيل من الأحداث الكروية الدولية في بيان نشر اليوم الثلاثاء.

وطلب المجلس من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) باتخاذ الخطوات المناسبة كرد ضروري على الصراع المستمر في غزة.

وقال الخبراء: "يجب على الرياضة أن ترفض فكرة أن الأمور تسير بالشكل المعتاد".

وأضاف: "يجب على الهيئات الرياضية ألا تغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة عندما تستخدم منصاتها لتبرير الظلم".

وتضم مجموعة الخبراء مقررين خاصين معنيين بالحقوق الثقافية، وبوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبقضايا العنصرية.

أشاروا إلى تقرير الأسبوع الماضي الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة التابعة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي أفاد بأن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورفضت اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرا فرض عقوبات على إسرائيل. وذكرت أنه لا يوجد انتهاك للميثاق الأولمبي.

وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروس، أشارت اللجنة الأولمبية الدولية إلى انتهاك الميثاق الأولمبي كسبب لذلك.

وتم السماح للرياضيين الروس والبيلاروس فقط بالمشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية بصفتهم محايدين.