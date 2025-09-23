أمير قطر: حملات التضليل لن تثنينا عن مواصلة جهودنا مع مصر لوقف حرب غزة

قال أمير دولة قطر تميم بن حمد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد مواصلة حربه لأنه يؤمن بما يسمى أرض «إسرائيل الكبرى».

وأضاف خلال كلمته ضمن أعمال الجلسة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو يعتبر أن الحرب فرصة لتوسيع المستوطنات، وتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، منوهًا أن «التطهير العرقي وتغيير واقع المناطق المحتلة وفرض وقائع جديدة على الإقليم هو هدف الحرب».

وأشار إلى أن «الاعتداء الغادر على سيادة دولة خليجية (قطر) يبين أن رئيس الحكومة الإسرائيلية - الذي يتباهى بتغيير وجه الشرق الأوسط - يقصد أن تتدخل إسرائيل حيث ومتى ما شاءت، ويحلم بأن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلي».

ونوه أن الدول العربية والإسلامية حذرت من عواقب هذا الوهم الخطير، معقبًا: «إسرائيل ليست دولة ديمقراطية في محيط معادٍ كما يدعي قادتها، بل في الحقيقة معادية لمحيطها وضالعة في بناء نظام فضل عنصري وحرب إبادة».

ولفت إلى أن نتنياهو يتفاخر بمنع قيام دولة فلسطينية، ويعد أن تلك الدولة لن تقوم مستقبلًا، كما يتباهى بمنع تحقيق السلام مع الفلسطينيين، مضيفًا: «إسرائيل محاطة بدول وقعت اتفاقات السلام أو ملتزمة بمبادرة السلام العربية، لكنها لا تكتفي بالتسويات والهدن، بل تريد فرض إرادتها على المحيط العربي».

وذكر أن «قطر انخرطت في وساطة شاقة لوقف الحرب، وضمان نفاذ المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن»، مستطردًا: «واجهنا حملات تضليل ضد جهودنا، وتلك الحملات لن تثنينا عن مواصلة جهودنا بمشاركة الشقيقة مصر والولايات المتحدة».

وشدد على أنه «لا يمكن تحقيق السلام دون اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حاسمًا لحل القضية الفلسطينية، والسماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة».

وانطلقت في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتستمر أعمال الجلسة التي تعقد هذا العام، تحت عنوان: «معا بشكل أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان»، حتى يوم السبت 27 سبتمبر، وتختتم يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025.