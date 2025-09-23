 خامنئي: التفاوض مع أمريكا ليس في صالح إيران - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 9:12 م القاهرة
خامنئي: التفاوض مع أمريكا ليس في صالح إيران


نشر في: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 9:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 9:04 م

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تخدم مصالح طهران وستصل إلى "طريق مسدود".

وفي رسالة مسجلة، ذكر خامنئي أيضا أن إيران لن "تستسلم للضغوط" فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وكرر موقف طهران الرسمي القائم منذ فترة طويلة بأنها لا تحتاج إلى أسلحة نووية ولا تنوي إنتاجها، وفقاً لوكالة رويترز.

فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن بلاده ستواصل المشاورات بشأن العقوبات مع جميع الأطراف المعنية.

جاء ذلك في بيان بعد اجتماع عراقجي مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في نيويورك.

وتجري إيران والدول الأوروبية الثلاث محادثات في محاولة لمنع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

